На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работает противовоздушная оборона (ПВО).

До этого движение по Крымскому мосту было перекрыто 24 августа.

27 августа Следственный комитет РФ, расследующий теракт на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года, установил, что некоторые организаторы и исполнители преступления находятся за пределами России.

Ранее Украине предрекли потерю Донбасса.