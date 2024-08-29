Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянкам с 1 сентября усложнят доступ к самому безопасному виду аборта

Врач Ерофеева заявила, что в России усложнят доступ к безопасному виду аборта

close
100%
Shutterstock

С 1 сентября 2024 года в России препараты для аборта — мифепристон и мизопростол — будут подлежать предметно-количественному учету (ПКУ). Как пишет «Лента.Ру», это означает, что медицинские учреждения, осуществляющие данную процедуру, столкнутся с дополнительными требованиями к оформлению закупок и отчетности.

По словам врача-акушера-гинеколога и эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любови Ерофеевой, это может затруднить доступ женщин к медикаментозному аборту, который является самым безопасным методом прерывания беременности.

Медикаментозный аборт выполняется на ранних сроках без необходимости хирургического вмешательства, однако для медицинских учреждений эта процедура может оказаться более сложной, чем инвазивные методы. Ерофеева отмечает, что ситуация может ухудшиться с введением новых норм.

«Станет сложнее сделать медикаментозный аборт, и связано это с тем, что, возможно, некоторые клиники не захотят возиться и оформлять это все специфическим образом», — отметила врач.

По мнению медика, ужесточение контроля за упаковками потребует от клиник сбора большего объема информации, и опасаюсь, что часть из них предпочтет избегать этой бюрократии, что негативно скажется на доступности абортов.

Ранее женщины в Дербенте стали делать подпольные аборты из-за закрытия платного кабинета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами