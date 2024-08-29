Россиянкам с 1 сентября усложнят доступ к самому безопасному виду аборта

С 1 сентября 2024 года в России препараты для аборта — мифепристон и мизопростол — будут подлежать предметно-количественному учету (ПКУ). Как пишет «Лента.Ру», это означает, что медицинские учреждения, осуществляющие данную процедуру, столкнутся с дополнительными требованиями к оформлению закупок и отчетности.

По словам врача-акушера-гинеколога и эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любови Ерофеевой, это может затруднить доступ женщин к медикаментозному аборту, который является самым безопасным методом прерывания беременности.

Медикаментозный аборт выполняется на ранних сроках без необходимости хирургического вмешательства, однако для медицинских учреждений эта процедура может оказаться более сложной, чем инвазивные методы. Ерофеева отмечает, что ситуация может ухудшиться с введением новых норм.

«Станет сложнее сделать медикаментозный аборт, и связано это с тем, что, возможно, некоторые клиники не захотят возиться и оформлять это все специфическим образом», — отметила врач.

По мнению медика, ужесточение контроля за упаковками потребует от клиник сбора большего объема информации, и опасаюсь, что часть из них предпочтет избегать этой бюрократии, что негативно скажется на доступности абортов.

Ранее женщины в Дербенте стали делать подпольные аборты из-за закрытия платного кабинета.