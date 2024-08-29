Основателя чешского фонда Help Ukraine обвинили в растратах

Основателя чешского фонда помощи Украине Help Ukraine обвинили в хищении средств, предназначавшихся украинским беженцам. Об этом сообщает телеканал СТ24.

Обвинение Владимиру Гергелю предъявлено чешской прокуратурой.

В публикации отмечается, что в 2023 году Министерство образования Чехии выделило фонду 20 млн крон (ок. €800 тысяч) на курсы по изучению чешского языка беженцами. Занятия должны были быть бесплатными, однако с беженцев брали деньги. При этом сотрудникам фонда не платили зарплату.

Позже выяснилось, что Гергель перечислил 2 млн крон на счет своей матери, снял 6 млн крон наличными и купил в районе Браник в Праге квартиру.

20 августа стало известно о просьбах Зеленского вернуть из Европы украинцев призывного возраста. Однако во всех близлежащих странах ему было отказано. Издание Bloomberg отмечает, что ключевым фактором стал экономический: например, Чехия испытывает нехватку рабочих руки и не хочет терять людей.

Ранее сообщалось, что две трети украинских беженцев не планируют возвращаться в страну.