Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основателя чешского фонда Help Ukraine обвинили в растратах

СТ24: основателя чешского фонда помощи украинским беженцам обвинили в растратах

close
100%
Petr David Josek/AP

Основателя чешского фонда помощи Украине Help Ukraine обвинили в хищении средств, предназначавшихся украинским беженцам. Об этом сообщает телеканал СТ24.

Обвинение Владимиру Гергелю предъявлено чешской прокуратурой.

В публикации отмечается, что в 2023 году Министерство образования Чехии выделило фонду 20 млн крон (ок. €800 тысяч) на курсы по изучению чешского языка беженцами. Занятия должны были быть бесплатными, однако с беженцев брали деньги. При этом сотрудникам фонда не платили зарплату.

Позже выяснилось, что Гергель перечислил 2 млн крон на счет своей матери, снял 6 млн крон наличными и купил в районе Браник в Праге квартиру.

20 августа стало известно о просьбах Зеленского вернуть из Европы украинцев призывного возраста. Однако во всех близлежащих странах ему было отказано. Издание Bloomberg отмечает, что ключевым фактором стал экономический: например, Чехия испытывает нехватку рабочих руки и не хочет терять людей.

Ранее сообщалось, что две трети украинских беженцев не планируют возвращаться в страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами