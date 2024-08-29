В Брянской области сбито два украинских беспилотника

Над территорией Брянской области сбили два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку совершить атаку с применением дронов по территории области. Российские военные обнаружили, а затем уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник самолетного типа.

28 августа военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

Ранее над двумя регионами России за ночь сбили 12 украинских беспилотников.