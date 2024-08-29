В девяти регионах России сохраняется чрезвычайный класс пожарной опасности

Чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в девяти регионах России. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, пятый класс пожарной опасности сохраняется на территории Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Курской, Белгородской, Воронежской, Иркутской областей, а также и на севере Коми и в Туве.

В Московской области и на большей части Якутии отмечается четвертый класс пожарной опасности.

Класс пожарной опасности (КПО) - это показатель, включающий в себя горимость и скорость распространения ландшафтных (природных) пожаров. Всего их пять: от «опасность отсутствует» (первый класс) до «чрезвычайная опасность» (пятый класс).

При пятом классе опасности возможно усиленное горение, быстрое распространение огня и появление пожаров от любого источника повышенных температур.

28 августа Вильфанд раскрыл, какой будет погода во время школьных линеек. По его словам, ничто не будет препятствовать их проведению под открытым небом.

Ранее сообщалось, что на Земле началась магнитная буря.