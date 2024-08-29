Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В девяти регионах России сохраняется чрезвычайный класс пожарной опасности

Вильфанд: пятый класс пожарной опасности сохраняется в девяти регионах России

close
100%
Телеграм-канал «МВД 24»

Чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в девяти регионах России. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, пятый класс пожарной опасности сохраняется на территории Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Курской, Белгородской, Воронежской, Иркутской областей, а также и на севере Коми и в Туве.

В Московской области и на большей части Якутии отмечается четвертый класс пожарной опасности.

Класс пожарной опасности (КПО) - это показатель, включающий в себя горимость и скорость распространения ландшафтных (природных) пожаров. Всего их пять: от «опасность отсутствует» (первый класс) до «чрезвычайная опасность» (пятый класс).

При пятом классе опасности возможно усиленное горение, быстрое распространение огня и появление пожаров от любого источника повышенных температур.

28 августа Вильфанд раскрыл, какой будет погода во время школьных линеек. По его словам, ничто не будет препятствовать их проведению под открытым небом.

Ранее сообщалось, что на Земле началась магнитная буря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами