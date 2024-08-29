В Германии Telegram обвинили в недостаточной готовности к сотрудничеству

Заместитель главы Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Зинан Зелен обвинил мессенджер Telegram, основателем которого является Павел Дуров, в недостаточной готовности к сотрудничеству. Об этом пишет Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Он заявил, что в Telegram общаются «различные круги, которые находятся в фокусе внимания ведомства». По словам Зелена, когда речь заходит о противодействии терроризму или правому экстремизму, «нет такого обмена информацией со стороны Telegram, как с другими платформами. Он отметил, что Telegram не относится к тем платформам, которые быстро предоставляют информацию в рамках «разрешенных законом запросов».

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее были опубликованы первые кадры Дурова на свободе.