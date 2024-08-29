Стало известно, чем занимается Блиновская в СИЗО

«Королева марафонов» Елена Блиновская на досуге в СИЗО рисует картины. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова, передает РИА Новости.

«Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен — натюрморт с цветами», — заявила Ботова.

28 августа Блиновская отпраздновала свой 43-й день рождения в камере СИЗО.

14 августа суд продлил Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев.

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогерши оспаривает предъявленную сумму и планирует подать кассацию на решение арбитражного суда, который отказался пересчитать размер недоимки. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

2 августа СМИ сообщили, что Блиновская просила снять арест с ее автопарка, чтобы продать и погасить долг. Блогерша владела автомобилями Bentley и Lamborghini, мотоциклом Harley, моторной лодкой, снегоболотоходом и гидроциклом.

Ранее адвокат оценила перспективы банкротства Блиновской.