В Москве большегруз протаранил грузовик на МСД

В Москве произошло ДТП с участием двух грузовых машин. Об этом сообщает Дептранс в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на МСД, на улице Красный Казанец. На кадрах с места заметно, как одно из средств передвижения стоит на обочине. В какой-то момент в него врезается ехавший по дороге второй участник аварии.

В результате он получил серьезные повреждения. У первого грузовика заметна крупная вмятина на задней части. Информация о том, пострадал ли кто-то во время ДТП, отсутствует. О том, по какой причине столкнулись машины, не сообщается.

«На месте работают оперативные службы города», – поделились в ведомстве.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

ДТП повлияло на движение на дороге. На момент аварии были заняты две полосы из трех, движение в сторону центра затруднено.

До этого на МКАД произошла авария с участием нескольких грузовиков. После столкновения один из них перевернулся. В результате из-за ДТП две из трех полос были заблокированы, водители могли воспользоваться только крайней левой.

Ранее на севере Москвы два мотоцикла столкнулись с машиной и врезались в остановку.