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В РФ хотят изменить порядок высылки несовершеннолетних иностранцев

МВД предложило изменить правила депортации несовершеннолетних иностранцев

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел России предложило внести изменения в правила депортации иностранцев, не достигших возраста 18 лет. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, при выдворении несовершеннолетних иностранцев компетентные органы будут устанавливать его законного представителя, который находится на территории страны. При этом в отношении представителя будут приниматься аналогичные меры.

Если проект документа примут, то он вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый миграционный режим для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в стране или нарушают российское законодательство.

Этот режим предусматривает ограничение прав и свобод иностранцев, а также усиление федерального государственного контроля в сфере миграции. В основе нового закона лежит понятие «правового режима высылки», которое определяется как набор мер, применяемых к иностранцам, находящимся в России без законных оснований.

Ранее в МВД рассказали о снижении преступности среди мигрантов.

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