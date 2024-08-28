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В ООН обвинили Украину в игнорировании инвалидов

ООН: Украина не выполняет обязательства по Конвенции о правах инвалидов

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Depositphotos

Украинское правительство не выполняет свои обязательства по Конвенции о правах инвалидов, которую ратифицировало 14 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Организации объединенных наций (ООН) по правам инвалидов.

«Вместо того, чтобы двигаться вперед, законодательные изменения показывают, что люди с ограниченными возможностями становятся невидимыми (в обсуждениях. — Прим. ред.)», — сказала эксперт комитета ООН Гамио Риос.

Риос добавила, что большая часть проблем заключается в руководствах организаций инвалидов. По ее словам, они недостаточно активно принимают участие в процессах принятия решений по некоторым вопросам.

Также эксперт комитета выразила озабоченность ситуацией с детьми-инвалидами. Риос отметила, что из-за вооруженного конфликта многие оказались разлучены с семьями и перевезены в другие страны.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и признали его годным к службе.

Ранее на Украине сотрудники военкомата выдали повестку инвалиду.

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