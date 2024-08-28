Стало известно о претензиях к процедуре получения Дуровым французского гражданства

У министерства иностранных дел (МИД) Франции возникли претензии к процедуре получения основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым французского гражданства. Об этом пишет Le Monde.

По информации издания, при рассмотрении запроса бизнесмена ответственная служба МИД посчитала, что условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину» не были выполнены.

Отмечается, что Дуров подтвердил владение французским языком, но также должен был показать, что способствует повышению «влияния Франции». В статье говорится, что обычно натурализацию влиятельных иностранцев запрашивают высокопоставленные чиновники для получения выгоды от предоставления гражданства.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее у здания суда в Париже заметили мужчину с плакатом «Дуров, верни стену».