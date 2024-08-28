Саратовские преподаватели незаконно ставили иностранцам хорошие оценки по русскому языку

Сотрудников одного из университетов Саратова подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, сотрудники вуза дали указание преподавателям вносить в ведомости заведомо ложную информацию о принятии зачетов. При этом сами студенты-иностранцы фактически зачеты и экзамены не сдавали.

«Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области во взаимодействии со следователями следственного управления», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Не исключается, что во время мероприятий станет известно о других преступлениях.

До этого в Мурманске отправили под стражу женщину, которая, по версии следствия, принимала у мигрантов экзамен на знание русского языка. В результате иностранцы получали положительную оценку и сертификат, с которым могли устроиться на работу в России.

Ранее в Москве мигранты создали подпольную фабрику по производству поддельных документов.