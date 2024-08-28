Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саратовские преподаватели незаконно ставили иностранцам хорошие оценки по русскому языку

В Саратове завели дело из-за фальшивой сдачи экзаменов иностранцами

close
100%
Depositphotos

Сотрудников одного из университетов Саратова подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, сотрудники вуза дали указание преподавателям вносить в ведомости заведомо ложную информацию о принятии зачетов. При этом сами студенты-иностранцы фактически зачеты и экзамены не сдавали.

«Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области во взаимодействии со следователями следственного управления», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Не исключается, что во время мероприятий станет известно о других преступлениях.

До этого в Мурманске отправили под стражу женщину, которая, по версии следствия, принимала у мигрантов экзамен на знание русского языка. В результате иностранцы получали положительную оценку и сертификат, с которым могли устроиться на работу в России.

Ранее в Москве мигранты создали подпольную фабрику по производству поддельных документов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами