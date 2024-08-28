Французские СМИ сообщили о новом расследовании по делу Дурова

Во Франции ведется расследование по делу гендиректора Telegram Павла Дурова в связи с насилием в отношении одного из его детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По данным источника AFP, расследование начала служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции. Утверждается, что речь идет о «серьезном насилии», которое предприниматель якобы применил в отношении одного из своих детей 2017 года рождения во время проживания в Париже.

До этого в СМИ появились сообщения, что Дурова якобы освободили из-под стражи, однако позднее прокуратура Парижа опровергла эту информацию.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее во Франции опровергли сообщения о встрече Дурова с Макроном в день задержания.