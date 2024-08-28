В Японии 18 человек пострадали от нападения одинокого дельфина

Одинокого дельфина обвинили в многочисленных нападениях на людей на юге Японии, сообщает NBC со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

На прошлой неделе 50-летний мужчина был укушен за обе руки дельфином, который подплыл к нему на пляже в городе Цуруга префектуры Фукуи. Он стал 18-м пострадавшим от нападения одного и того же бутылконосого дельфина за последний месяц.

Ученые считают, что этот самец, вероятно, причастен к 50 нападениям на людей в течение последних нескольких лет. Исследователи полагают, что животное по какой-то причине отделилось от стаи и теперь атакует пловцов, потому что ему одиноко.

«Если [дельфины] находятся в социальной изоляции, они могут быть довольно нахальными, агрессивными, кусаться», — говорит Элизабет Хокинс, основатель австралийской организации по исследованию этих животных.

Когда прекратятся нападения «дельфина-одиночки» на людей, ученые сказать затруднились.

Ранее дельфины напали на отдыхающего и переломали ему ребра.