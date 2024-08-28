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В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к российским СМИ

Суд потребовал до 3 сентября согласовать слушания по иску Google к «ТВ-Новости»

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Depositphotos

Суд в Калифорнии потребовал до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам американской кампании Google к АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что стороны должны связаться с заместителем судьи, чтобы определить доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований.

Компания Google 20 августа подала в американский суд иски с требованием повторно заблокировать YouTube-каналы «Царьграда», «ТВ-Новости» и «Фонда православного телевидения». В компании потребовали возвращения выплаченного российским телеканалам в соответствии с решением московского суда штрафа. Три иска в Google просят рассматривать в рамках одного судопроизводства в ускоренном порядке в суде присяжных.

В 2022 году Арбитражный суд Москвы отказал компании Google LLC в возращении перечисленной «Царьграду» неустойки, выплаченной в соответствии с решением суда 2021 года о восстановлении YouTube-аккаунта телеканала.

Ранее в Google заявили о выплате 9 млрд рублей по иску «Царьграда».

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