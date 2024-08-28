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Патриарх Кирилл сравнил запрет УПЦ на Украине со смутой

Патриарх Кирилл назвал смутой ситуацию на Украине, где запретили УПЦ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал смутой происходящее на Украине, где под запрет попала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Об этом он заявил на праздничной трапезе после литургии в Успенском соборе Кремля.

Он отметил мужество священников и верующих, которые «держат удар в этот момент смуты».

«А иначе я и назвать не могу — это смута, и далеко не первая на Руси», — сказал предстоятель Русской православной церкви, слова которого приводятся на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл выразил благодарность всем, кто сохраняют «каноническое единство при всех тяжких обстоятельствах».

Он обратил внимание на то, что любая смута всегда на Руси «поддерживалась извне». Патриарх отметил, что сегодняшняя ситуация — не исключение, ее провоцируют определенные политические силы, враждебные России. РПЦ предстоятель Русской православной церкви счел «единственным институтом», способным связать Россию, Белоруссию и другие страны постсоветского пространства.

До этого Священный синод РПЦ пообещал дать оценку запрету УПЦ на Украине.

Ранее глава Союза староверов заявил, что папа Римский выступает против запрета УПЦ.

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