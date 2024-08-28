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На Украине пообещали отключать свет круглые сутки

Укрэнерго: отключения света будут применяться круглые сутки

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Shutterstock/Creative Cat Studio

На Украине будут применяться новые графики отключения электроэнергии. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

«Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток», — говорится в сообщении.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

По причине частых атак российских войск на объекты инфраструктуры Украины, в стране появились проблемы с электроснабжением. Так, ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по объектам энергетики Украины. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а украинский президент Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.

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