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В Хорватии из-за лесных пожаров началась эвакуация туристов

Bild: в Хорватии из-за лесных пожаров эвакуируют туристов из отелей

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Reuters

В Хорватии из-за лесных пожаров эвакуируют туристов из отелей. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, возле хорватского города Жрновница вспыхнул крупный лесной пожар. Пламя пытаются тушить 250 пожарных, ситуацию усугубляет сильный ветер. Людей из некоторых жилых домов, а также отелей пришлось эвакуировать.

«Линия огня очень длинная, на месте все еще находятся 250 пожарных с 80 машинами. Мы передислоцировали их, к нам прибыли новые силы», — рассказал начальник пожарной службы Славко Тукакович.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль в Карачаево-Черкесской Республике.

По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, для людей организовали все необходимое: питание, воду, а также раздали сухпайки.

До этого в Анапе произошел лесной пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в горно-лесной местности Крыма разгорелся крупный пожар.

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