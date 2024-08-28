Губернатор Астраханской области осудил «голую вечеринку» в ночном клубе «Бункер»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале осудил «голую вечеринку», которая прошла в астраханском ночном клубе «Бункер».

«Произошедшее в ночном клубе «Бункер» — это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство», — написал он.

По его словам, участники вечеринки не знают, что происходит в настоящих бункерах на передовой, потому что «они продались за американский телефон».

Бабушкин отметил, что правоохранители уже проводят проверку в клубе «Бункер», чтобы привлечь к ответственности организаторов этого «скотства» и участников, которые выставляли на всеобщее обозрение «свой срам», а также тех, кто хлопал и радовался, глядя на это «бесчинство».

Он пообещал виновным ничуть не меньшую ответственность, чем ту, которую понесли организаторы и участники скандальной «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор».

Бабушкин выразил уверенность, что астраханцы поддержат его.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал видео с «голой вечеринки» в клубе «Бункер». По словам жителей Астрахани, организаторы устроили конкурс с iPhone в качестве главного приза: получить его должен был тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды.

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