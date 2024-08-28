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Трехлетний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна в Москве

В Москве трехлетний мальчик залез на подоконник и выпал из окна

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В Москве ребенок выпал из окна и попал в больницу. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из домов на улице Барклая. Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

В результате пострадавшего ребенка госпитализировали. Информации о его состоянии не поступало. Дорогомиловская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех деталей и обстоятельств инцидента.

«Родители! Не ставьте мебель и другие предметы рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник. Москитная сетка не спасает детей от падения из окон. Не оставляйте ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно», — напомнили в прокуратуре.

До этого пятилетний мальчик в Бурятии остался один дома, выпал из окна и получил тяжелые травмы. Это произошло, когда мать оставила его одного в квартире и уехала по делам.

Ранее в Рязани годовалый ребенок выпал из окна.

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