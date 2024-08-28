В Херсонской области будут судить украинца за подготовку к теракту

В Херсонской области перед судом предстанет 23-летний украинец, который обвиняется в подготовке к совершению теракта и незаконном приобретении взрывчатки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2023 года молодой человек незаконно приобрел ручные гранаты и тротиловые шашки, которыми планировал взорвать российскую военную технику. Злоумышленник смотрел в интернете обучающие видеозаписи и искал места, подходящие для совершения теракта. Сотрудники УФСБ России по Южному военному округу задержали правонарушителя, не дав ему осуществить задуманное, и изъяли у него взрывчатые вещества.

Материалы уголовного дела направлены в военный суд.

«Уверен, террориста ждет суровое наказание», — написал Сальдо.

До этого губернатор сообщил, что житель Каховского района Херсонской области предстанет перед судом за попытку совершить теракт в отношении сотрудника одной из районных администраций.

Ранее в Херсонской области подорвали машину секретаря одного из местных отделений «Единой России».