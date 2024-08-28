Сильно заржавевший и опасный танковый снаряд обнаружили в Челябинске

В Челябинске обнаружили ржавый танковый снаряд, представлявший опасность для окружающих. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации управления, похожий на боеприпас предмет обнаружили на Автодорожной улице. Прибывшие на место специалисты Росгвардии установили, что это 125-мм танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем. При этом на нем были следы глубокой коррозии.

Специалисты заключили, что содержащий взрывчатое вещество боеприпас представляет опасность для жизни и здоровья окружающих. Его с соблюдением всех мер предосторожности поместили в контейнер и вывезли на полигон, где уничтожили накладным зарядом.

До этого в Петербурге во время земляных работ нашли немецкую авиабомбу. Боеприпас, пролежавший в грунте более 80 лет, аккуратно извлекли и вывезли на специальный полигон для уничтожения.

Ранее водолазы нашли в канале Петербурга ржавую мину времен ВОВ.