Власти ограничат въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС

Оперативный штаб контртеррористической операции (КТО) Курской области принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция (АЭС). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района», — написал Смирнов.

Врио губернатора добавил, что для контроля исполнения принятых мер на въезде в город разместят блокпосты. На них в период с 7:00 до 17:00 будут дежурить сотрудники администраций города и района. С их помощью жители смогут получить разрешение на въезд.

Смирнов отметил, что в связи с ограничением въезда в город сотрудникам Курской АЭС нужно будет обратиться к своему руководству для уточнения деталей пропускного режима. Аналогичные меры следует принять и строителям АЭС-2, уточнил врио главы региона.

До этого в правительстве Курской области сообщили, что дополнительные режимные меры введут с 29 августа.

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