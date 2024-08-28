Россиянин, спаливший венки в пламени Вечного огня в Ставрополье, отправится в колонию

В Ставрополье вынесли приговор мужчине, который сжег венки в пламени Вечного огня и повредил его. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, 37-летнего уроженца города Кисловодска признали виновным в повреждении памятника и умышленном повреждении чужого имущества. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, осужденного обязали выплатить администрации Кисловодска сумму причиненного его действиями ущерба. Его оценили в 190 тысяч рублей.

Инцидент произошел 28 мая текущего года в городе Кисловодске на «Памятнике Воинской Славы». Мужчина в красном спортивном костюме побросал в огонь мемориала венки, после чего пошел домой. Свой проступок ставрополец объяснил тем, что был пьян.

Ранее новосибирец, затушивший Вечный огонь алкоголем, отправился в колонию.