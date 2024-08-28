Политолог отметил вовлеченность Путина в развитие российских регионов

Президент России Владимир Путин глубоко в курсе происходящего в том или ином регионе, и встречи с губернаторами всегда наполнены конкретным содержанием, вопросами, обсуждением, а не просто докладом об успехах. Об этом по итогам встречи главы государства с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым рассказал политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его словам, Путин чутко и с серьезной глубиной понимает происходящее в регионе, а также то, что было сделано губернатором. Он подчеркнул, что Евраев представляет своей работой результат кадровой политики президента.

«По темпу роста инвестиций Ярославская область пятая в центральном федеральном. Ярославль отличался промышленным производством, а сейчас он показывает рост более 100%. Можно много говорить о цифрах, но в целом видно, что по важнейшим направлениям развития региона и реализации нацпроектов наблюдается очевидный рост», — добавил Асафов.

Политолог отметил, что с точки зрения обывателя, который не до конца разбирается в промышленном росте и не помнит ключевых предприятий Ярославской области, то регион представляется туристическим направлением.

«Это наше Золотое кольцо. Это наша древняя история. Раньше здесь были жалобы, что туристические объекты по этим интереснейшим направлениям либо находятся в печальном состоянии, либо отсутствуют вовсе. Сейчас мы видим, что развивается инфраструктура для внутреннего туризма, и сам турпоток показывает очевидный. В 2023 году ярославское направление посетили 9 млн человек. И если раньше это были визиты одним днем, то сейчас вдвое выросло количество людей, которые едут на многодневные экскурсии», — сказал эксперт.

По его словам, это связано с развитием номерного гостиничного фонда и транспортной инфраструктуры. Также он напомнил, что президент во время послания Федеральному собранию говорил, что будет построена ветка скоростных поездов из Москвы в Ярославскую область.

«Подводя итоги встречи, стоит сказать, что реализация кадровой политики президента в лице Евраева наглядно показывает свою эффективность не только по росту промпроизводства, инвестициям в основной капитал, развитию внутреннего туризма, но и по таким важным для любого губернатора направлениям инфраструктуры, как развитие дорожной сети и здравоохранения, а также по улучшению экологической ситуации в бассейне Волги», — подчеркнул Асафов.

Ранее сообщалось, что в Кремле состоялась рабочая встреча Михаила Евраева и Владимира Путина. Глава региона доложил российскому лидеру о развитии местных промышленных предприятий, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодежи. Кроме того, в беседе затронули вопросы реализации инфраструктурных проектов, в том числе — строительство моста через Волгу.