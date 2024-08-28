На Курской АЭС введут дополнительные режимные меры

Правительство Курской области приняло решение ввести дополнительные режимные меры в Курчатовском районе и на Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале власти региона.

В правительстве добавили, что меры будут введены с 29 августа. Соответствующее решение принял оперативный штаб по проведению контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил в своем Telegram-канале, что в рамках принятых мер будет ограничен въезд в город Курчатов. В связи с этим сотрудникам Курской АЭС необходимо будет обратиться к руководству своей компании для уточнения деталей пропускного режима.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию последствия могут быть самыми серьезными.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что атаки на АЭС являются неприемлемыми.