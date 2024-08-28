Названа причина пожара на плато Тепе-Оба под Феодосией

Причиной возникновения мощного возгорания на плато Тепе-Оба под крымской Феодосией было неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы крымского управления МЧС Игоря Скуртула.

«Там основная причина и версия — это неосторожное обращение с огнем, а именно разведение открытого огня в лесном массиве», — объяснил представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. Людей, проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна», вывезли в пункты временного размещения в Коктебеле.

28 августа возгорание под Феодосией локализовали на площади 150 га.

Ранее в Крыму из-за пожара перекрыли дорогу Феодосия — Орджоникидзе.