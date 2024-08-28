В Ростовской области произошел крупный пожар

В Аксайском районе Ростовской области произошел крупный пожар. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в своем Telegram-канале.

«В Аксайском районе горит камыш и сухая трава», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, огонь распространился на площади в 1 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидируют 20 спасателей и пять машин. В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

23 августа в Пролетарске Ростовской области загорелась сухая растительность на 14,9 гектара. Огонь с горящей травы и камыша перешел на жилые дома, где площадь пожара достигла 360 квадратных метров.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее в Стерлитамаке произошел пожар на газопроводе.