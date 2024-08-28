Подмосковные дачники заподозрили строителей в краже и поедании породистых котов

Жители подмосковного СНТ у станции «Малиновка» на Курском направлении железной дороги обеспокоены пропажей котов. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, домашние питомцы исчезают с участков уже второй месяц. В середине лета о пропаже двух мейнкунов заявил один из собственников земли. Чуть позже об аналогичной проблеме рассказал владелец кота-британца. За июль и август, как утверждают дачники, исчезло девять домашних котов. Дачники выдвинули две версии. Одни подозревают, что в округе появился живодер, отлавливающий животных. Другие — что виной случившемуся строители из ближнего зарубежья, которые живут в бытовках на девяти участках. Некоторые выразили опасения, что их любимцы стали строителям едой.

Дачники написали коллективное заявление в полицию, в котором изложили свои версии случившегося.

Ранее россиянин упал на даче и проткнул грудь и шею металлическим прутом.