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Коньяк из коллекции жителя Франции признан самым старым в мире

UPI: коньяк Jules Robin 1696 года признан старейшим в мире

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Guinness World Records

Бутылка коньяка из коллекции жителя Франции признана самой старой в мире, пишет издание UPI. По словам мужчины, стоимость такого напитка составляет сотни тысяч долларов.

Как пишут СМИ, Коньяк Jules Robin, хранящийся в коллекции Неймегена Ларса Янссена, был признан Книгой рекордов Гиннесса старейшим в мире. Сообщается, что напиток был приготовлен в 1696 году. По мнению специалистов, примерная стоимость такого алкоголя составляет около $300 тысяч.

Ранее считалось, что старейшим в мире является коньяк 1762 года от Gautier. Одна из трех известных оставшихся бутылок этого напитка была продана на аукционе Sotheby's за $146 тысяч в 2020 году. Владелец Jules Robin рад, что смог установить рекорд, рассказав, что не собирается продавать уникальное имущество.

Ранее стало известно, к каким нарушениям сна приводит потребление алкоголя вечером.

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