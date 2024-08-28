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Синоптик раскрыл, какой будет погода во время школьных линеек

Синоптик Вильфанд: во время школьных линеек будет тепло и сухо

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве и Подмосковье последняя неделя августа по климату соответствует самому теплому периоду июля в Воронеже. При этом с четверга температура воздуха понизится до 26-27°C. На следующей же неделе будет тепло и малооблачно. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«До конца недели температура воды повысится до 21 градуса, а в малопроточных водоемах, озерах до 22. В конце августа и начале сентября восстанавливается купальный сезон. Школьные линейки, собрания студентов в вузах пройдут под открытым небом — в хорошей обстановке», — рассказал синоптик.

Он добавил, что сейчас погодой управляет мощный антициклон, для которого характерны нисходящие движения воздуха, подавляющие образование облаков.

До этого Вильфанд говорил, что в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге Центрального федерального округа, в двух сибирских областях и Якутии сохраняются чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности.

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