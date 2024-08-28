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Москвичу, подозреваемому в том, что он выкинул жену и сына из окна, предъявили обвинение

В Москве предъявили обвинение мужчине, задержанному за убийство жены и младенца

Московские следователи будут ходатайствовать об аресте мужчины, которого подозревают в том, что он выкинул из окна жену и ребенка. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение.

«В рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», – поделились в ведомстве.

По версии следствия, несколько дней назад россиянин находился в квартире на 16-м этаже дома на Красноказарменной улице вместе с семьей. В какой-то момент глава семьи выкинул в окно сначала младенца, затем супругу. Они скончались на месте.

По данным Telegram-каналов, мужчине диагностировали шизофрению. Известно, что фигурант разбирательства преуспевал в работе, но часто переживал из-за рабочих процессов. Супруга слышала, как он называл ее «демоном», а их сына – «ребенком сатаны».

Накануне инцидента мужчина утверждал, что за ним следят и хотят похитить его проекты.

Ранее на Урале мужчина с ножом и ложкой ворвался в наркологическую больницу.

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