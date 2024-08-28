В Башкирии двое мужчин отправились на рыбалку и сорвались с обрыва в реку

Двое мужчин сорвались с обрыва в Башкирии, сообщает NewsBash.

Несчастный случай произошел с двумя местными жителями на реке Уфа неподалеку от деревни Усть-Салдыбаш Нуримановского района. Мужчины отправились туда, чтобы порыбачить, но в какой-то момент оступились и упали с высоты в воду.

Другие рыбаки стали свидетелями инцидента и бросились на помощь. Одного из пострадавших они вытащили на берег, но спасти второго, 54-летнего любителя рыбной ловли, не смогли. В республиканском МЧС заявили, что по факту произошедшего ведется проверка.

Сегодня сообщалось, что двое приятелей сорвались с 30-метрового обрыва на смотровой площадке в Красноярском крае. Мужчины приземлились в расщелину и были вынуждены провести в ней всю ночь.

Ранее в Челябинской области турист сорвался с 30-метровой скалы, упал в озеро и выжил.