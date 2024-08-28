Археологи нашли под Воронежем мешочек мага и кости мамонта

Археологи нашли уникальный набор мага и кости мамонта на стоянке Костенки 17 (Воронежская область). Об этом сообщается в Telegram-канале «Археология с ИИМК РАН».

Необычную находку обнаружили в нижнем культурном слое, который сложился еще 41-42 тысячи лет назад. На стоянке была заготовка сланцевой подвески с незаконченным отверстием, а также два отдельных резца от человеческой челюсти. Все это лежало в красной охре с большим количеством девонских окаменелостей (брахиоподов, чашечек кораллов и морских лилий). Недалеко также нашли ростр белемнита мелового времени, две сланцевых галечки и клык пещерного льва.

«Вероятно, все эти предметы находились в чем-то похожем на мешочек, содержимое которого, быть может, использовалось в магических целях», — пояснили археологи.

В более глубоком слое стоянки обнаружили «лопаточку» из кости мамонта необычной формы.

Костенковско-Борщевский комплекс стоянок каменного века — палеолитические стоянки древнего человека, обнаруженные в районе сел Костенки и Борщево в Хохольском районе Воронежской области. Их открыли в 1879 году.

Ранее археологи откопали камни, по которым «ходил Иисус».