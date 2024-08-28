Дуров предстал перед следственным судьей в Париже

Миллиардер и основатель Telegram-канала Павел Дуров предстал перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее стало известно, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата в марте.