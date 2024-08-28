Беспилотники ВСУ атаковали приграничный регион РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, «Газель» попала под удар дрон-камикадзе в селе Таврово Белгородского района, в результате чего оказался поврежден кузов автомобиля.

В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка беспилотник сбросил взрывное устройство во двор частного дома. Были выбиты окна, посечен забор и разрушено крыльцо. В этом же населенном пункте FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль, который получил незначительные повреждения.

«Во всех случаях обошлось без пострадавших», — написал Гладков.

27 августа губернатор заявил, что украинские военные пытаются прорваться через границу Белгородской области. Также он сослался на данные министерства обороны России, где отметили, что ситуация на российско-украинской границе остается сложной, но контролируемой.

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