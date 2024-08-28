Срок предварительного задержания миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова истек. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает ТАСС.

«Срок предварительного задержания Дурова истек», — говорится в публикации.

Также AFP сообщило, что создателя Telegram доставили в суд в Париже.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее прокуратура Франции отказалась комментировать ситуацию с ордером на арест брата Дурова.