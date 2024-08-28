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Врачи назвали продукты, которые помогают снять приступ мигрени

Профессор Попов: снять приступ мигрени помогают определенные продукты

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Depositphotos

Рацион питания имеет большое значение в борьбе с мигренью – помогают продукты, которые богаты магнием и жирными кислотами Омега-3, рассказал профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ, д.м.н. Владимир Попов. Среди таких продуктов – жирная рыба, льняное масло, миндаль привел он пример в беседе с НСН.

По словам эксперта, мигрень могут спровоцировать вещества из продуктов – например, из шоколада или вина, которые запускают болевой синдром. Чаще всего речь идет о приобретенном заболевании у людей с генетической предрасположенностью, однако реагировать и провоцировать приступ такие «гены» начинают только в определенных условиях.

Для профилактики мигрени Попов посоветовал придерживаться средиземноморской диеты. Что касается спиртного, то от него лучше отказаться, либо же вместо красного вина выпивать немного шампанского или водки.

«Важно потреблять больше жидкости, в том числе чая и кофе в умеренном количестве. При мигрени полезны продукты, богатые магнием, который стабилизирует нейроны (миндаль, кешью), жирные кислоты Омега-3 (жирная рыба, льняное масло)», — отметил специалист.

Также при мигрени, по словам Попова, помогают овощи, однако все перечисленные продукты рекомендуется потреблять до того, как наступил приступ.

Напомним, также ученые обнаружили, что имбирь может снижать интенсивность мигренозных болей. Он не только уменьшает симптомы боли, но также хорошо переносится большинством пациентов, что делает его перспективным средством для борьбы с мигренными приступами.

Ученые ранее выяснили, какое артериальное давление повышает риск мигрени.

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