Экс-главе МЧС по Кубани смягчили обвинение

Бывшему начальнику главка МЧС РФ по Краснодарскому краю Олегу Волынкину смягчили обвинение с ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») на ч. 1 той же статьи. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Изменена редакция обвинения в отношении фигуранта с ч. 3 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 285 УК РФ, что подтверждено объемом собранной доказательной базы», — сообщил источник.

Часть 3 ст. 285 УК РФ предполагает наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. Наказание по данной части предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 285 УК РФ — лишение свободы на срок до четырех лет.

Первоначально ТАСС сообщал, что Волынкина отпустили из-под домашнего ареста. Позднее агентство дало противоположную информацию о том, что домашний арест продлили на полгода.

Волынкина задержали в сентябре 2023 года. На него завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, он заключил фиктивный многомиллионный госконтракт между ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю и челябинским предпринимателем.

Ранее начался поиск новых фигурантов дела о коррупции в МЧС Кубани.