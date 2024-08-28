Россиян призвали покупать новогодние подарки в сентябре

Россиянам стоит начать покупать новогодние подарки уже в сентябре, потому что цены на товары вскоре могут вырасти. Об этом ЕАН рассказал секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, экономист Максим Спасский.

По его словам, повышение стоимости будет вызвано наличием проблем с платежами из России в Китай. Он уточнил, что с начала 2024 года товарооборот между странами упал на 9%.

«Товарооборот падает, цена логистики, транспортной и финансовой, растет, как и собираемость налогов. Ответьте на простой вопрос: что будет с ценами в конце года? Совет для наших читателей: если вы откладывали важную покупку на потом, соберитесь и сделайте это сейчас. И да, новогодние подарки покупайте уже начиная с 1 сентября», — сказал Спасский.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец до этого говорил, что уже в сентябре значительная часть товаров и услуг в России может подорожать на 5-40%. По его словам, больше всего подорожает шоколад и кондитерские изделия, в составе которых он присутствует.

Ранее сообщалось, что Турция сократила закупки товаров из России.