Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали покупать новогодние подарки в сентябре

Экономист Спасский: россиянам лучше покупать новогодние подарки в сентябре

close
100%
Freepik.com

Россиянам стоит начать покупать новогодние подарки уже в сентябре, потому что цены на товары вскоре могут вырасти. Об этом ЕАН рассказал секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, экономист Максим Спасский.

По его словам, повышение стоимости будет вызвано наличием проблем с платежами из России в Китай. Он уточнил, что с начала 2024 года товарооборот между странами упал на 9%.

«Товарооборот падает, цена логистики, транспортной и финансовой, растет, как и собираемость налогов. Ответьте на простой вопрос: что будет с ценами в конце года? Совет для наших читателей: если вы откладывали важную покупку на потом, соберитесь и сделайте это сейчас. И да, новогодние подарки покупайте уже начиная с 1 сентября», — сказал Спасский.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец до этого говорил, что уже в сентябре значительная часть товаров и услуг в России может подорожать на 5-40%. По его словам, больше всего подорожает шоколад и кондитерские изделия, в составе которых он присутствует.

Ранее сообщалось, что Турция сократила закупки товаров из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами