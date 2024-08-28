В украинском городе произошел взрыв

В городе Сумы на Украине произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное Сумы» в Telegram-канале.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в публикации.

До этого координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар в Кривом Роге Днепропетровской области Украины по складу с боекомплектами для украинских военных.

26 августа украинские СМИ сообщали, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В ряде городов, в том числе в украинской столице, было остановлено водоснабжение. «Страна», ссылаясь на очевидцев, также заявила о поражении подстанции в Усатово Одесской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский пригрозил России.