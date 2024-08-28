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Названа причина объявления в розыск братьев Дуровых

Politico: власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата в марте

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Albert Gea/Reuters

Власти Франции выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата и соучредителя мессенджера Николая в марте. Об этом пишет Politico со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле.

Как стало известно, расследование в отношении Telegram началось раньше, чем предполагалось. Причиной стали отказы мессенджера сотрудничать с правоохранительными органами Франции в расследовании случаев сексуального насилия над детьми.

По информации источника издания, ордеры на арест были выданы после того, как платформа не ответила на запрос суда об идентификации пользователя Telegram. Кроме того, подчеркивается, что Telegram практически не сотрудничает с французскими и европейскими властями.

Власти Франции выдали ордеры на арест братьев 25 марта 2024 года.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции пояснили, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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