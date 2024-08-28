В Курской области рассказали о мерах по аварийному восстановлению электроснабжения

В Курской области сформирован аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Минэнерго РФ по итогам рабочей встречи министра энергетики Сергея Цивилева и врио губернатора региона Алексеем Смирновым.

В заявлении говорится, что на встрече обсуждались вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения в регионе.

«По решению правительства РФ в регионе сформирован аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения», — сообщили в министерстве.

В сообщении также отмечается, что министерство держит на особом контроле вопрос минимизации аварийных ситуаций в регионе, а также оперативного реагирования на них.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сотрудники энергетической компании «Россети» оперативно восстанавливают энергоснабжение в приграничных районах Курской области.

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