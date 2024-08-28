В МЧС назвали фейком сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС

Информация о возгорании на территории Рязанской ГРЭС недостоверна. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Возгорания никакого не было. Информацию рассматривать как фейк», — ответили в пресс-службе.

До этого рязанский портал Ya62.ru сообщил о пожаре на территории ГРЭС. По данным портала, видео в редакцию прислал читатель. Мужчина рассказал, что перед возгоранием слышал громкий хлопок. Других подробностей не приводилось. По данным источников Telegram-канала Baza, видео было снято вчера, когда около ГРЭС горела сухая трава.

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