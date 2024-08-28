Массовая стычка мигрантов и местных жителей произошла во Владивостоке

Во Владивостоке конфликт местных жителей с мигрантами закончился массовой стычкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 24 августа в подъезде дома, расположенного на улице Давыдова. Двое пьяных иностранцев грубо нарушали общественный порядок, и местный житель сделал им замечание. Это вызвало недовольство у одного из мигрантов, и тот применил физическую силу в отношении мужчины.

На следующий день, 25 августа, жители дома, где произошел инцидент, сообщили о произошедшем в соцмедиа. После этого туда прибыли члены общественной организации, которые хотели выяснить, что произошло. В результате у них возник конфликт с иностранцами, и неустановленные лица из числа последних совершили покушение на физическое устранение двух человек, а затем скрылись.

Возбуждены уголовные дела по факту грубого нарушения общественного порядка и покушений на физическое устранение. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами.