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Массовая стычка мигрантов и местных жителей произошла во Владивостоке

Во Владивостоке произошла массовая стычка мигрантов и местных жителей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во Владивостоке конфликт местных жителей с мигрантами закончился массовой стычкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 24 августа в подъезде дома, расположенного на улице Давыдова. Двое пьяных иностранцев грубо нарушали общественный порядок, и местный житель сделал им замечание. Это вызвало недовольство у одного из мигрантов, и тот применил физическую силу в отношении мужчины.

На следующий день, 25 августа, жители дома, где произошел инцидент, сообщили о произошедшем в соцмедиа. После этого туда прибыли члены общественной организации, которые хотели выяснить, что произошло. В результате у них возник конфликт с иностранцами, и неустановленные лица из числа последних совершили покушение на физическое устранение двух человек, а затем скрылись.

Возбуждены уголовные дела по факту грубого нарушения общественного порядка и покушений на физическое устранение. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами.

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