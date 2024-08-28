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На Урале младенец выпал из коляски, пока две женщины избивали его мать рядом

В Челябинске младенец выпал из коляски, пока две женщины избивали его мать рядом

В Челябинске две женщины внезапно напали на мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Потасовка попала на видео придомовой камеры. Позже запись опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел у дома 45 по улице 50-летия ВЛКСМ. На кадрах две женщины подбегают к матери, идущей к подъезду с коляской. Позади нее был, предположительно, ее муж со вторым ребенком. На подходе к дому одна из женщин резко схватила мать за волосы так, что она отпустила коляску, и поволокла ее по асфальту. В это время к женщинам подбежал мужчина: он пытался помочь супруге, но его отвлекла коляска, из которой на асфальт выпал месячный ребенок. Мужчина подобрал младенца и унес его домой. Оттащить нападавших от матери помогли пришедшие на помощь соседи. Все это время рядом плакал мальчик, на вид двух лет. По словам очевидцев, это второй ребенок потерпевшей, и ему тоже досталось в драке.

В мотивах нападавших разбирается полиция. По предварительной информации, обе горожанки, проявившие насилие, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевшая обратилась к медикам, чтобы снять побои — ей диагностировали многочисленные ушибы и ссадины, сотрясение мозга. Ее дети не пострадали.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу по женщине и ее трехлетней дочери на детской площадке.

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