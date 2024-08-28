Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат о выплатах за долгий брак: «Потом придется платить и за умение дышать»

Депутат ГД Милонов: долгий брак – не достижение, за это не надо платить

close
100%
Shutterstock

Дружная семья и долгий брак – это норма, а не достижение, поэтому вводить за это дополнительные поощрительные выплаты не нужно, убежден депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с RT он призвал не путать льготы от государства с «волшебной шляпой».

«Льготы и государственная поддержка — это не шляпа волшебника, из которой появляются конфеты за хорошее примерное поведение», — заявил парламентарий.

Подобные меры обесценивают поддержку самого института семьи, считает он. По мнению Милонова, после этого придется вводить льготы для россиян за умение ходить и дышать воздухом.

Напомним, депутаты Госдумы пообещали осенью внести на рассмотрение доработанный законопроект о закреплении выплат семейным парам, которые состоят в официальном браке 20 лет и более. Эту инициативу поддержала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, призвав профинансировать ее за счет средств, вырученных после введения прогрессивной шкалы налогообложения. Позднее также депутат Мосгордумы Ольга Мельникова предлагала предусмотреть налоговые вычеты за долгий брак.

Ранее сообщалось, что российская семья получила от государства выплату в 55 тысяч рублей за долгий брак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами