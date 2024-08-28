Депутат о выплатах за долгий брак: «Потом придется платить и за умение дышать»

Дружная семья и долгий брак – это норма, а не достижение, поэтому вводить за это дополнительные поощрительные выплаты не нужно, убежден депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с RT он призвал не путать льготы от государства с «волшебной шляпой».

«Льготы и государственная поддержка — это не шляпа волшебника, из которой появляются конфеты за хорошее примерное поведение», — заявил парламентарий.

Подобные меры обесценивают поддержку самого института семьи, считает он. По мнению Милонова, после этого придется вводить льготы для россиян за умение ходить и дышать воздухом.

Напомним, депутаты Госдумы пообещали осенью внести на рассмотрение доработанный законопроект о закреплении выплат семейным парам, которые состоят в официальном браке 20 лет и более. Эту инициативу поддержала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, призвав профинансировать ее за счет средств, вырученных после введения прогрессивной шкалы налогообложения. Позднее также депутат Мосгордумы Ольга Мельникова предлагала предусмотреть налоговые вычеты за долгий брак.

Ранее сообщалось, что российская семья получила от государства выплату в 55 тысяч рублей за долгий брак.