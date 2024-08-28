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Синоптики рассказали, чем погода удивит россиян в начале осени

Синоптик Ильин: в этом году в Центральной России будет очень молодое бабье лето

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Комсомольская правда/Global Look Press

В регионах Центральной России в этом году осень начнется с бабьего лета – оно будет очень молодым и порадует жителей уже с 1 сентября. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а ветер будет с южной тягой, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Днем воздух будет прогреваться до 23-28 градусов выше нуля. Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. А в первые декады сентября по ночам может холодать до 6-11 градусов выше нуля. Осадков при этом не прогнозируется.

«Ветер слабый, с южной тягой», — отметил синоптик, добавив, что в Московской области в первую декаду осени формировать погоду будет антициклон.

До этого метеорологи сообщали, что москвичей ждет теплое завершение календарного лета и необычно раннее бабье лето – традиционно оно начинается только с 14 сентября.

Гидрометцентр ранее предупредил жителей столицы о рекордно жаркой погоде 1 сентября.

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