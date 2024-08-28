Губернатор Кировской области раскрыл подробности атаки БПЛА по нефтебазе

Комбинат «Зенит» в городе Котельнич подвергся ударам трех украинских беспилотников в 10 часов утра. Об этом заявил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале.

По его словам, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных силы Украины (ВСУ) удалось сбить, однако еще три упали на территории комбината и загорелись.

«Они были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено... Возгорания горючего не произошло», — написал глава региона.

Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что атаковавшие Кировскую область беспилотники были запущены, предварительно, из Сумской области Украины.

28 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Каменском районе после атаки беспилотника начался пожар на топливном складе.

Ранее в сети появилось видео с моментом детонации украинского дрона в Кировской области.