Врач рассказала, почему мороженое лучше есть без вафельного стаканчика

Мороженое лучше есть без вафельного стаканчика, потому что их могут изготавливать с применением пальмового масла или маргарина. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, из-за этого они могут нанести вред здоровью человека. Врач рекомендует использовать их просто как стаканчики и есть из них только мороженое.

«Молочный жир в мороженом не так и вреден, потому что он усваивается достаточно легко, особенно он нужен детям, потому что клетки без холестерина и жира плохо делятся, там сохраняются жирорастворимые витамины — D и А. Поэтому, если не злоупотреблять мороженым и много двигаться, то нормально», — добавила Соломатина.

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева до этого рассказала, что людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, следует исключить из рациона мороженое. По словам Николаевой, лакомство содержит большое количество жиров и сахара.

Ранее россиян предупредили о подорожании мороженого.